Pese a las políticas del presidente Donald Trump para el combate a la migración irregular de personas provenientes de países de Centroamérica, un reportaje del The New York Times reveló la contratación de migrantes indocumentados en algunas de sus propiedades, las cuales incluso el mandatario visita de manera frecuente.

Por más de cinco años como ama de llaves en el Trump National Golf Club en Bedminster, en Nueva Jersey, Victorina Morales ha hecho la cama del republicano, limpió su inodoro y limpió sus trofeos de golf de cristal.

El Times informó que cuando el magnate visitó el club como presidente, a Victoria se le indicó que usara un broche con la forma de la bandera estadounidense adornada con el logotipo del Servicio Secreto.

La mujer declaró al periódico estadounidense que debido al apoyo sobresaliente que ha brindado durante las visitas del mandatario, se le otorgó en julio un certificado de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca con su nombre. Todo un logro para un ama de llaves indocumentada.

Proveniente de los campos de maíz en Guatemala, Victoria llegó en 1999 de manera ilegal a Estados Unidos, donde fue contratada en la propiedad del ahora presidente en 2013 con documentos que ella dijo eran falsos, indica el medio.

An undocumented immigrant from Guatemala worked at President Trump's golf club in New Jersey for years. And she wasn't the only one. https://t.co/lTjxFUgHOJ

— The New York Times (@nytimes) December 6, 2018