El presidente Donald Trump exhortó a México el viernes a detener a los pandilleros de la MS-13 que atraviesan el país camino de Estados Unidos.

Trump tuiteó que los agentes federales están expulsando a los pandilleros “de a miles”, pero que “estos asesinos regresan desde El Salvador pasando por México como el agua”.

Trump acusó El Salvador de no ser sincero cuando dice que combate a la violenta pandilla internacional que tiene su origen ahí, y dice que México “debe ayudar MÁS con este problema”. Añadió que “¡Necesitamos El Muro!”.

MS-13 gang members are being removed by our Great ICE and Border Patrol Agents by the thousands, but these killers come back in from El Salvador, and through Mexico, like water. El Salvador just takes our money, and Mexico must help MORE with this problem. We need The Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2018