Trump le contesta a Arnold Schwarzenegger

Donald Trump dice que Arnold Schwarzenegger “se esforzó demasiado” para que “Celebrity Apprentice” fuera un éxito pero fracasó.

En un tuit que escribió el viernes en la mañana, el presidente volvió a sacar un tema que surgió el jueves durante el Desayuno de Oración Nacional, donde dijo que con Schwarzenegger la audiencia del programa se fue a pique.

Trump también fue alguna vez anfitrión del programa de reality de la NBC.

Schwarzenegger respondió con un video subido a su cuenta en Twitter que él y Trump deberían intercambiar empleos “para que la gente pueda dormir tranquila otra vez”.

El viernes tuiteó: “Sí, Arnold Schwarzenegger hizo realmente un mal trabajo como gobernador de California y todavía peor en Apprentice… ¡pero al menos se esforzó bastante!”.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice…but at least he tried hard!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017