El presidente Donald Trump invitó a su discurso sobre el Estado de la Unión a agentes de la ley, expresos, una exdrogadicta y a familiares de asesinados por inmigrantes, entre otros, en una estampa de su agenda política en lo que va de mandato, informó la Casa Blanca.

La hija, la nieta y la bisnieta de Gerald y Sharon David, que el pasado mes de enero fueron asesinados en su casa de Reno (Nevada) por un inmigrante indocumentado, asistirán como invitadas por el presidente este martes al discurso en el Congreso, en Washington.

La decisión ha despertado un sinfín de críticas a través de las redes sociales, muchas de estas acusando al presidente de querer exacerbar el racismo entre sus seguidores.

Trump invited to his SOTU address family members of a couple allegedly killed by an undocumented immigrant as a means of getting his moronic base really fired up in their hatred of Latinos.

