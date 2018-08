El presidente Donald Trump instó hoy a los habitantes de Hawaii a prepararse ante la eventual llegada del poderoso huracán Lane, que amenaza con impactar el estado con vientos sostenidos cercanos a las 160 millas por hora.

“Todo el mundo en la trayectoria del huracán Lane, por favor prepárense para atender el aviso de las autoridades locales y estatales, y las actualizaciones del NWS Honolulu (El Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu). ¡Manténgase seguros!”, advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

El huracán Lane alcanzó anoche la categoría 5, la más alta en la escala Saffir Simpson.

Everyone in the path of #HurricaneLane please prepare yourselves, heed the advice of State and local officials, and follow @NWSHonolulu for updates. Be safe! https://t.co/kCwtL8UxNI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Trump acusa a Cohen de inventar historias para lograr acuerdo con los fiscales

Los residentes de Hawai se apresuraron a las tiendas para abastecerse de agua embotellada, sopas instantáneas y papel de baño ante la amenaza de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y oleaje elevado causado por un errático huracán de trayectoria incierta.

Max sustained winds in #HurricaneLane have increased to 160 MPH, making this a very dangerous Category 5 hurricane. Storm motion has begun to take more of a northerly component as it continues to approach #Hawaii. #HIwx (@NOAA GOES-West imagery) pic.twitter.com/Prh8s3yUfu — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) August 22, 2018

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el martes un aviso de huracán para partes de Hawaii, Maui y otras islas pequeñas, lo que significa que en 48 horas podrían recibir vientos con fuerza de tormenta tropical. Es posible que el aviso se extienda posteriormente a Oahu y Kaui.

Here is the current hurricane watch and warning. pic.twitter.com/J6p5Fgu5BA — NWS (@NWS) August 22, 2018

“Se pronostica que esta semana (el huracán Lane) se mueva peligrosamente cerca de las principales islas de Hawaii aún como huracán, probablemente ocasionado vientos dañinos e inundaciones repentinas potencialmente fatales causadas por las fuertes lluvias”, advirtió el Servicio Climatológico del Centro de Huracanes del Pacífico Central.

La tormenta se movía hacia el oeste, pero se espera que el miércoles vire al noroeste con dirección al estado. Hay algo de incertidumbre en la trayectoria de Lane, ya sea que se mueva al norte o sur, dijo el meteorólogo Gavin Shigesato.

“Es demasiado pronto para determinar con confianza cual, si alguna, de las principales islas hawaianas resultarían impactadas directamente por Lane”, dijo el servicio.

Incluso si el centro de Lane no toca tierra, las islas podrán resultar afectadas con lluvia y viento. Los funcionarios llamaron a los residentes a aprovechar el martes y miércoles para prepararse.

“La gente se está preparando, que es exactamente lo que queremos”, dijo el vocero del condado de Maui, Rod Antone. “Sé que la gente está yendo a Costco, compra sopas instantáneas, arroz, lo normal. Papel de baño”.

Le recordó a la población tener listos sus kits de seguridad y “retirar dinero. Recuerden, si se va la luz, los cajeros automáticos no funcionarán”.

Con información de AP