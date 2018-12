El presidente estadounidense Donald Trump publicó este martes una serie de tuits que van desde un deseó de “buena suerte” a un ex asesor poco antes de que se conozca su sentencia hasta una crítica dirigida a la inmigración ilegal que, según el mandatario, está saliendo muy cara al país.

Sobre su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, que será sentenciado por haber mentido al FBI en el marco de la investigación sobre la “trama rusa”, Trump comentó en Twitter:

Good luck today in court to General Michael Flynn. Will be interesting to see what he has to say, despite tremendous pressure being put on him, about Russian Collusion in our great and, obviously, highly successful political campaign. There was no Collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018