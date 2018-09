Trump extiende emergencia nacional antiterrorista del 11 de Septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la proclamación de la emergencia nacional antiterrorista emitida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“La amenaza de terrorismo que resultó en la declaración de una emergencia nacional el 14 de septiembre de 2001 continúa”, señaló Trump en su notificación al Congreso.

“Las autoridades sido invocadas bajo esa declaración de emergencia nacional continúan siendo críticas para la capacidad de las Fuerzas Armadas de realizar misiones esenciales en Estados Unidos y en todo el mundo para hacer frente a la continua amenaza del terrorismo”, agrega el texto.

Departing Washington, D.C. to attend a Flight 93 September 11th Memorial Service in Shanksville, Pennsylvania with Melania. #NeverForget pic.twitter.com/O2sFUeRqeb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2018