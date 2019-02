El controvertido programa de comedia Saturday Night Live se burló en su más reciente episodio de la decisión del presidente Donald Trump de declarar una “emergencia nacional” en la frontera con México. Y como era de esperarse, al mandatario no le hizo mucha gracia la parodia.

A través de su cuenta en Twitter, Trump calificó el sketch como “nada gracioso” y llamó “gastado” al programa.

El actor Alec Baldwin, personificando al presidente, parodió la conferencia de prensa hecha por Trump el viernes donde declaró que existía una emergencia nacional, con el fin de encontrar una vía para usar los recursos que le permitan construir el muro.

“Todos pueden ver por qué tengo que aparentar esta emergencia nacional”, ironizó el comediante. Posteriormente mencionó que “tomando dinero militar” puede tener el muro.

Trump consideró un “escándalo real” la “cobertura parcial, hora tras hora, de redes como NBC y máquinas de centrifugado demócratas como Saturday Night Live”.

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019