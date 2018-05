El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió hoy que el Departamento de Justicia investigue si el Buró Federal de Investigaciones (FBI) “infiltró” su campaña electoral en 2016 “por motivos políticos”, lo que podría abrir una nueva batalla entre el presidente y esas dos agencias federales.

“Exijo, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia examine si el FBI/DOJ (siglas del Departamento de Justicia) infiltró o vigiló la campaña de Trump por Motivos Políticos, ¡y si alguna de esas peticiones o solicitudes las hizo gente de la Administración de (el expresidente Barack) Obama!”, tuiteó Trump.

El mandatario se pronunció así después de varios días de denunciar que el FBI o el Departamento de Justicia infiltraron su campaña electoral por orden de Obama, una acusación que ha hecho varias veces en el pasado pero sobre la que no ha aportado pruebas.

Su petición de una investigación formal llega después de semanas de negociaciones entre el Departamento de Justicia y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Devin Nunes.

Ese congresista, un férreo aliado de Trump, ha exigido al Departamento de Justicia que le entregue todos sus documentos relacionados con el informante que trabajó para el FBI en lo relativo a la campaña electoral de Trump.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes – and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!

