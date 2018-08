El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió una ola de críticas por “racismo” después de que en la noche del viernes se burlara de la inteligencia de la estrella de la NBA Lebron James, y del presentador de la cadena CNN Don Lemon, ambos afroamericanos.

Trump criticó a ambos a través de su cuenta de Twitter después de que Lemon entrevistara a James, una charla en la que el jugador de los Lakers de Los Ángeles reiteró su crítica al presidente como un líder insensible con las minorías.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018