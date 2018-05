El presidente Donald Trump calificó el martes de “infame” la divulgación de una lista de preguntas que quiere formularle el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones.

El diario The New York Times publicó la lista de unas 80 preguntas dirigidas a los abogados de Trump que abarcan diversos asuntos, desde los motivos para destituir al director del FBI James Comey hasta los contactos de funcionarios de la campaña electoral de Trump con rusos.

Trump tuiteó el martes que es “tan infame que las preguntas sobre la Cacería de Brujas Rusa fuesen ‘filtradas’ a la prensa. Ninguna pregunta de Colusión. Ahora comprendo… tienen un crimen inventado, falso, Colusión, que nunca existió, y una investigación que comenzó con información confidencial filtrada ilegalmente. ¡Qué bonito!”

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see…you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2018