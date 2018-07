Trump dará su principal discurso de reelección en Carolina del Norte, justo como lo hizo Obama

El presidente Donald Trump dará en 2020 el discurso más importante de su futura campaña de reelección en la misma ciudad en la que su predecesor, Barack Obama, pronunció el suyo en 2012, informó el viernes el Partido Republicano.

El Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado) seleccionó oficialmente la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte) como la anfitriona de la convención del partido en 2020.

Charlotte fue también la sede de la convención demócrata en 2012, en la que Obama aceptó la nominación de su partido para competir por un segundo mandato como presidente.

“¡Es el lugar perfecto para volver a nominar al presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence para que sigan luchando por el pueblo estadounidense!”, escribió la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, en su cuenta de Twitter.

