El presidente Donald Trump provocó una nueva tormenta política este fin de semana al cuestionar las denuncias de abusos sexuales formuladas por mujeres y considerar que “simples acusaciones” están destrozando la vida de la gente.

Trump usó Twitter para cuestionar el respeto al debido proceso en su país y lanzar un polémico mensaje en el que parece defender a los hombres acusados de maltrato.

“La vida de la gente está siendo destrozada y destruida por simples acusaciones. Algunas son verdaderas y otras son falsas. Algunas son viejas y otras nuevas. No hay recuperación posible para alguien que ha sido acusado falsamente: su vida y su carrera se van. ¿Es que ya no existe el debido proceso?”, escribió en Twitter.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused – life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2018