Poco después que la Cámara de Representantes aprobara una gestión para reabrir el gobierno sin destinar fondos para la construcción del muro fronterizo, el presidente Donald Trump advirtió en Twitter que el control demócrata sobre cualquiera de las dos cámaras resultará en una desestabilización de los mercados financieros.

El mandatario recordó además que su partido ganó el Senado aunque ellos tengan mayoría en la Cámara de Representantes. “Quieren un juicio político en mi contra porque saben que no ganarán en 2020”, agregó.

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success!

