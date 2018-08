Trump arremete contra Omarosa Manigault Newman y la llama ‘perro’

El presidente Donald Trump utilizó el martes su cuenta de Twitter para arremeter contra su ex asesora Omarosa Manigault Newman, a la que calificó de ‘perro’ tras sus recientes acusaciones, reportó CNN.

En una serie de mensajes publicados en la red social, Trump expresa su satisfacción por el despido en 2017 de Omarosa, quien el lunes divulgó grabaciones de conversaciones privadas sostenidas con el propio Trump y otros altos funcionarios de la Casa Blanca.

En su cuenta de Twitter, Trump escribió: “Cuando le das un respiro a una loca llorona y le das un trabajo en la Casa Blanca, creo que no funciona. ¡Buen trabajo del general Kelly por despedir rápidamente a ese perro!”

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

El mensaje levantó una serie de comentarios y críticas por los insultos que muchos consideraron racistas, misóginos y denigrantes.

Discordia entre Trump y Omarosa Manigault Newman

Los ataques del presidente estadounidense en contra de su ex asesora se producen el mismo día en el que salió a la venta el libro de la ex funcionaria de la Casa Blanca, titulado “Unhinged”.

En el escrito, Omarosa Manigault Newman lanza escandolasas acusaciones en contra de Trump, a quien señala de racista y delirante.

El lunes, el mandatario negó los señalamientos de su ex asesora y aseguró que nunca ha utilizado adjetivos racistas en contra de personas afroamericanas.

En el mensaje Trump también la calificó de “chiflada y desquiciada”.

.@MarkBurnettTV called to say that there are NO TAPES of the Apprentice where I used such a terrible and disgusting word as attributed by Wacky and Deranged Omarosa. I don’t have that word in my vocabulary, and never have. She made it up. Look at her MANY recent quotes saying…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

Historial de insultos presidenciales

En ocasiones anteriores, el presidente ha utilizado el término ‘perro’ para descalificar a ex aliados o ex funcionarios de su administración.

En este grupo se incluyen el ex gobernador de Massachusetts y ex candidato presidencial republicano Mitt Romney; y el ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, recordó CNN.

Mitt Romney had his chance to beat a failed president but he choked like a dog. Now he calls me racist-but I am least racist person there is — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2016

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

El mandatario también se ha referido a naciones africanas como “países de mierda“. Igualmente, ha sido acusado de referirse a algunas mujeres en términos despectivos.

Trump ha defendido su trato con las mujeres y niega que existan múltiples demandas por acoso sexual en su contra.