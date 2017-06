Trump aparece sorpresivamente en una boda (FOTOS Y VIDEO)

Una pareja de nueva Jersey dio la bienvenida a un invitado sorpresa en la fiesta de su boda: al presidente Donald Trump.

El mandatario republicano apareció brevemente el sábado en la fiesta, la cual se realizó en su club de golf Bedminster. Él ha estado pasando el fin de semana en el club, donde ha realizado una importante recaudación de fondos para un congresista republicano que ayudó a revivir la iniciativa de ley de su partido para desmantelar la ley de atención de la salud impulsada por el presidente Barack Obama.

Trump posó para fotografías con los recién casados y recibió una respuesta mayormente positiva de los invitados, algunos de los cuales le gritaron “te ves bien, Donald”. La multitud cantó entonces “USA, USA,” mientras el presidente salía del salón.

Se sabe que en el pasado Trump ha visitado bodas que se celebran en el club de golf.

It looks like President Trump dropped by a wedding reception at his for-profit Bedminster club. Seems like good marketing for future events. pic.twitter.com/ckCsvZsXHm

— Steve Kopack (@SteveKopack) June 11, 2017