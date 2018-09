El presidente Donald Trump amenazó con efectuar más despidos dentro del Departamento de Justicia y el FBI después que se reveló que el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, abordó en secreto la posibilidad de comenzar un proceso constitucional para deponer al mandatario de su cargo.

Durante un mitin en Missouri de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo noviembre, Trump no mencionó explícitamente las informaciones sobre Rosenstein, reveladas por el diario The New York Times, pero sí continuó su cruzada contra el sector del aparato judicial que no le complace.

"Han visto lo que sucedió en el FBI y el Departamento de Justicia. Los malos, se han ido todos. Todos se han ido. Pero hay un hedor persistente y nos vamos a deshacer de eso también", dijo el mandatario ante sus seguidores.

Trump arremetió contra aquellos que dentro del Departamento de Justicia actúan, a su parecer, con un prejuicio hacia su persona, y se vanaglorió de los despidos que ha llevado a cabo entre su plantilla en los últimos meses, especialmente dirigidos aquellos involucrados en la investigación sobre la denominada “trama rusa”.

Senator Feinstein and the Democrats held the letter for months, only to release it with a bang after the hearings were OVER – done very purposefully to Obstruct & Resist & Delay. Let her testify, or not, and TAKE THE VOTE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018