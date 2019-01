Este lunes, el presidente Donald Trump aplaudió la propuesta que legisladores en varios estados del país están impulsando para permitir clases de alfabetización bíblica en las escuelas públicas.

“Numerosos estados están introduciendo clases de alfabetización bíblica, dando a los estudiantes la opción de estudiar la Biblia”, escribió Trump en un tuit matutino. “¿Empezando a dar un giro hacia el pasado? ¡Muy bien!”, agregó.

Florida, Indiana, Missouri, Dakota del Norte, Virginia y Virginia Occidental son hasta ahora los estados que buscan introducir la temática, según la Unión Americana de Libertades Civiles. Kentucky, por su parte, aprobó una ley de alfabetización bíblica que entró en vigor en 2017.

Numerous states introducing Bible Literacy classes, giving students the option of studying the Bible. Starting to make a turn back? Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2019