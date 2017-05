Trump acusa a los medios de ‘fabricar’ noticias e ‘inventar’ fuentes

El presidente Donald Trump acusó el domingo 28 de mayo a los medios de comunicación de “fabricar” muchas de las noticias que publican sobre la Casa Blanca e “inventar” las fuentes anónimas en las que se basan.

En una retahíla de tuits, Trump pareció reaccionar a las recientes noticias con fuentes anónimas que han relacionado a su yerno, Jared Kushner, con la investigación sobre la injerencia de Rusia en las últimas elecciones, y han asegurado que el mandatario se plantea grandes cambios en la Casa Blanca.

“Es mi opinión que muchas de las filtraciones que salen desde dentro de la Casa Blanca son mentiras fabricadas, inventadas por los medios de comunicación falsos”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, con la etiqueta “#FakeNews”.

“Cuando vean las palabras ‘según fuentes’ en los medios de comunicación falsos, y no mencionen nombres… es muy posible que esas fuentes no existan sino que sean inventadas por escritores de noticias falsas. ¡Las noticias falsas son el enemigo!”, añadió en otros dos tuits.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017