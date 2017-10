Tras fracaso en eliminatorias, renuncia el técnico de EEUU

NUEVA YORK (AP) — Bruce Arena renunció el viernes al cargo de técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos, tres días después que el país fracasó en clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986.

La federación estadounidense de fútbol dijo que en un plazo de 10 días anunciará el entrenador interino para los partidos amistosos programados para el próximo mes. “No tiene sentido que yo siga”, dijo Arena en una entrevista telefónica con The Associated Press. “No voy a estar para el próximo ciclo (mundialista). Obviamente, lo único que lamento es no tener un ciclo con este grupo, porque necesitas más de 10 meses con un plantel. Pero lo sabía de antemano, así que soy el responsable”.

El presidente de la federación, Sunil Gulati, dijo en una teleconferencia que no tiene planes de renunciar. Agregó que no es el momento de decir si buscará la reelección a un cuarto período durante el congreso anual del organismo en febrero, pero confirmó que en las últimas semanas envió cartas a varias personas pidiendo ser nominado.

“Esto es una conmoción a todo el sistema. Estamos conscientes de eso. Sabemos que hay mucha frustración, ira, desilusión, dolor”, agregó.

Gulati indicó que la junta de la federación se reunió el jueves por la noche y que buscaría asesoría externa para definir los errores que se cometieron en las eliminatorias de la CONCACAF, en las que Estados Unidos terminó quinto en el hexagonal final.

“Vamos a evaluarlo todo, desde nuestros programas de desarrollo de jugadores y entrenadores, hasta nuestros árbitros, instalaciones, y el modelo de ‘pagar por jugar’ al papel de la educación y las universidades”, dijo. “Implementaremos cambios grandes donde sean necesarios. También donde se necesiten cambios menores. Nos tomaremos nuestro tiempo, y afortunadamente tenemos tiempo antes de que la selección mayor vuelva a tener partidos oficiales”.

Arena, de 66 años, dirigió a la selección de Estados Unidos en su época de mayores triunfos entre 1998-2006, cuando fue despedido por Gulati.

Ese período incluyó los mundiales de 2002 y 2006, y en el primero alcanzó unos inesperados cuartos de final. Arena tomó las riendas de la selección por segunda ocasión en noviembre, cuando reemplazó al despedido Jurgen Klinsmann después que Estados Unidos perdió sus dos primeros partidos en el hexagonal final de la CONCACAF.

Estados Unidos estuvo invicto en sus 14 primeros partidos tras el regreso de Arena, una racha que incluyó el título de la Copa de Oro, pero perdieron en casa 2-0 ante Costa Rica por las eliminatorias el mes pasado, un revés que de nuevo los dejó en una situación precaria en la eliminatoria. Estados Unidos quedó marginado del Mundial de Rusia al combinarse otros resultados con su derrota el martes 2-1 en Trinidad y Tobago en la última fecha de las eliminatorias de la CONCACAF.

“Sin duda que este es revés importante para el programa de la selección estadounidense de hombres, y es correcto que se planteen preguntas sobre cómo podemos mejorar”, expresó Arena en un comunicado divulgado por la federación estadounidense. “No cabe duda que este proceso ya comenzó, y continuará para que el fútbol estadounidense pueda mejorar”.