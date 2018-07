Tornados en Iowa dejan 17 heridos y destruyen edificaciones (VIDEO)

Una ráfaga de tornados que se formó inesperadamente barrió el centro de Iowa el jueves, hiriendo al menos a 17 personas, aplanando edificios en tres ciudades y obligando a la evacuación de un hospital.

Los tornados golpearon a Marshalltown, Pella y Bondurant, mientras los residentes sorprendidos corrían para cubrirse. Hubo 10 personas heridas en Marshalltown y siete en una fábrica cerca de Pella, pero no se reportaron muertes.

Terrifying video from Marshalltown, IA shows part the town's courthouse collapsing as the tornado moved directly through town. Video by @tfinders34 pic.twitter.com/d0dJ1gmHBG

— Tornado Trackers (@tornadotrackers) July 19, 2018