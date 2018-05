Las autoridades respondieron la mañana del viernes a reportes de un tiroteo en una escuela secundaria de la ciudad de Santa Fe, al sureste de Texas.

A continuación los datos más recientes del incidente:

Un individuo armado ingresó a las instalaciones y abrió fue en una clase de arte con lo que parecía ser una escopeta, según informó el canal de televisión ABC News, citando a un testigo.

Las autoridades confirmaron entre 8 y 10 muertos. Por otro lado, el representante de un hospital local reportó que varias personas estaban siendo tratadas.

La oficina del alguacil ofreció una conferencia de prensa en la que compartió lo que sabe hasta el momento.

El alguacil dice que una segunda persona habría estado involucrado y que se desconoce su identidad.

Personal del distrito escolar confirmaron la detención de por lo meno un individuo y dijeron que mantendrán a la comunidad informada con lo más reciente.





El presidente Donald Trump emitió en le que lamenta lo ocurrido:

Eric Trump, hijo del presidente y vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, también tuiteó por la mañana su “enorme agradecimiento a los increíbles hombres y mujeres” de la policía.

