Tiroteo en escuela de Texas: Las autoridades respondieron la mañana del viernes a reportes de un tiroteo en una escuela preparatoria de la ciudad de Santa Fe, al sureste del estado.

A continuación la información más recientes del incidente:

NUEVA INFORMACIÓN: Las autoridades han identificado a uno de los sospechosos del tiroteo como Dimitrios Pagourtzis, de 17 años y alumno de la escuela. Aún se desconoce la identidad del segundo sospechoso.

BREAKING: Law enforcement official identifies person in custody in Texas school shooting as 17-year-old Dimitrios Pagourtzis. — The Associated Press (@AP) May 18, 2018

1.- ¿Qué fue lo que pasó?

Un individuo armado ingresó a las instalaciones de la Santa Fe High School y abrió fue en una clase de arte con lo que parecía ser una escopeta, según contó un testigo al canal de televisión ABC News.

2.- ¿Cuántas víctimas reportan?

Las autoridades confirmaron entre 8 y 10 muertos, en su mayoría estudiantes. Por otro lado, el representante de un hospital local reportó que varias personas estaban siendo tratadas.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, dijo que uno de los heridos es un agente de policía, pero que se desconoce la gravedad de sus heridas.

La oficina del alguacil ofreció una conferencia de prensa en la que compartió lo que sabe hasta el momento.

3.- ¿Qué pasó con el sospechoso?

El sospecho es un estudiante de 17 años de la misma escuela que ya fue identificado como Dimitrios Pagourtzis; las autoridades señalaron que hay un segundo involucrado que aún no han identificado.

4.- ¿Cómo respondió la autoridad escolar?

Personal del distrito escolar confirmaron la detención de por lo meno un individuo y dijeron que mantendrán a la comunidad informada con lo más reciente.



El Distrito Escolar de Santa Fe dice que se han localizado explosivos fuera y dentro de las instalaciones; autoridades estarían intentando desactivarlos y el plantel ha sido declarado “seguro”. Un agente de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) confirmó a MundoHispánico la presencia de los dispositivos.

#UPDATE Possible explosive devices have been located at the school and off campus. Law enforcement is in the process of rendering them safe. School has been evacuated. Call 911 if you see any suspicious item. #HouNews #SantaFeISD — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) May 18, 2018

5.- ¿Cuál fue la respuesta del gobierno?

El presidente Donald Trump emitió un tuit en el que lamenta lo ocurrido:

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

President Trump on the Texas high school shooting: “We grieve for the terrible loss of life and send our support and love to everyone affected by this absolutely horrific attack,” adding that today is “a very sad day” https://t.co/tqmubAAlnh pic.twitter.com/9vg5JTbMP0 — CNN (@CNN) May 18, 2018

To the students, families, teachers of Santa Fe High School, all of those affected and the entire community: We are with you, you are in our prayers, and you're in the prayers of the American people. pic.twitter.com/8bhPWyK7vR — Vice President Mike Pence (@VP) May 18, 2018

El vicepresidente Mike Pence dijo que él y el presidente han sido informados de los detalles y agregó que los familiares de las víctimas debe saber que “estamos con ustedes; están en nuestras oraciones y sé que también están en las oraciones del pueblo de Estados Unidos”.

Con información del canal de televisión ABC News y la agencia de noticias The Associated Press