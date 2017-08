Temen violencia si Donald Trump insiste en celebrar un mitin político en Arizona

El presidente Donald Trump tiene en agenda celebrar un acto político el próximo martes en la ciudad de Phoenix, en Arizona, a pesar del llamado del alcalde y de un congresista hispano para que, ante la violencia racial en Charlottesville, suspenda el evento, informó el periódico The Washington Post.

“Creo que es absolutamente inapropiado celebrar un mitin político a pocos días de que una mujer fuese atropellada por un neonazi”, señaló al diario el congresista hispano por Arizona Rubén Gallego.

Se refería a la muerte Heather D. Heyes el sábado 12 de agosto cuando James Alex Fields, hijo, la atropelló a ella y a otras personas que protestaban contra la presencia de supremacistas blancos en Charlottesville, en Virginia.

Decenas de otras personas resultaron heridas.

“Es como echar yesca en un fuego que ya está ardiendo”, añadió Gallego, cuyo distrito congresional incluye parte de Phoenix.

One more thing stay away from Phoenix. No body wants the hate and violence you bring. Besides the city overwhelmingly voted against you. https://t.co/cWWmWBhtkK — Ruben Gallego (@RubenGallego) August 17, 2017

Las palabras del congresista surgen días después de que el alcalde de Phoenix, Greg Stanton, le hiciese la petición extraordinaria de suspender el acto político para que no atraiga supremacistas blancos u opositores y afecte el ya enrarecido clima político en el país.

My statement on Trump’s August 22 event at the @PhoenixConvCtr. pic.twitter.com/nPYIHX5eVg — Greg Stanton (@MayorStanton) August 16, 2017

Trump se ha negado a establecer diferencias entre los supremacistas blancos que acudieron a Charlottesville a protestar la remoción de una estatua del líder militar de los secesionistas confederados, Robert E. Lee, y las personas que acudieron a esa ciudad a protestar la presencia de organizaciones e individuos que abogan abiertamente por la violencia contra grupos raciales y étnicos no blancos.

Robbie Sherwood, portavoz del alcalde Stanton, explicó que la administración Trump no ha dado una respuesta a la petición de que suspenda el mitin político.

El sábado 19, Trump continuó con sus diatribas cuando calificó como “agitadores antipolicías” a las personas y organizaciones que acudieron a la ciudad de Boston, en Massachusetts, para protestar contra la presencia de supremacistas blancos en una macha de conservadores a favor de la libertad de expresión.

Looks like many anti-police agitators in Boston. Police are looking tough and smart! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017

Las actividades que celebre Trump en Arizona ya están siendo motivo de especulación. Según The Washington Post, circulan rumores de que Trump aprovechará la visita para otorgar un perdón presidencial al sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, convicto el mes pasado de desacato por desobedecer una orden judicial de detener las detenciones arbitrarias de hispanos para averiguar si son inmigrantes indocumentados.

Hace pocos días, Trump le dijo a la cadena Fox News que está considerando seriamente otorgar ese perdón presidencial a Arpaio, a quien llamó “un gran patriota americano”.

La senadora estatal de Arizona Catherine Miranda advirtió que un perdón de Trump sería un golpe devastador para la comunidad hispana a la que Arpaio lleva años persiguiendo.

Por otro lado, la agencia The Associated Press anticipó que Trump aprovecharía su visita a Phoenix para continuar sus críticas contra el senador republicano Jeff Flake.

Flake tiene el apoyo de altos funcionarios del Partido Republicano en la primaria en la que enfrenta a la exsenadora estatal Kelli Ward. Pero está enfrascado en una disputa pública con Trump.

El mes pasado, Flake publicó un libro en el que cuestiona los valores conservadores de Trump.

Trump, por su parte, llamó la semana pasada a Flake “débil” en un mensaje en Twitter y elogió a la rival de éste en la primaria.