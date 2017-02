Sugiere excanciller mexicano saturar centros migratorios en EE.UU.

Para encarar la crisis migratoria con Estados Unidos, el ex canciller Jorge G. Castañeda sugirió como estrategia que los paisanos “saturen” los centros de detención para postergar o evitar su retorno a México.

En el Senado de la República, donde presentó las conclusiones de la Agenda Migrante, Castañeda explicó que los connacionales en Estados Unidos tienen dos opciones al verse detenidos: acogerse a la repatriación voluntaria –que como ventaja tiene que no serían fichados aunque no tendrían derecho a juicio– o inclinarse por la audiencia.

“De qué decida hacer depende su vida. Si opta por la vía de la audiencia, tiene derecho a un juicio. Mientras sucede el juicio, puede estar encerrado en un centro de detención o puede salir bajo fianza.

“El mínimo de las fianzas son de mil 500 dólares, pero en muchos casos sí se otorga la fianza. Por una sencilla razón: porque no caben. Y los tribunales migratorios no alcanzan. Entonces, lo que hemos visto es si no conviene más saturar el sistema”, propuso.

En opinión del especialista, si el mayor número posible de migrantes detenidos se acoge a la audiencia –con el acompañamiento de los Consulados y de abogados pagados por el Gobierno mexicano– y en su caso se les cubre la fianza, asomaría un escenario satisfactorio.

Castañeda y los senadores “Monarca” viajarán el próximo sábado a Phoenix, Arizona, para entrevistarse con un grupo de mexicanos indocumentados y plantearles esa y otras propuestas.