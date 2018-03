La actriz porno Stormy Daniels, que demandó este mes al presidente Donald Trump para anular el pacto de confidencialidad que le impide hablar sobre una supuesta relación que tuvo con él en el pasado, aseguró que se mantuvo en silencio porque recibió una amenaza de muerte.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, explicó en una entrevista en el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS que un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006, si no quería tener problemas.

“Deje a Trump solo. Olvídese de la historia”, rememoró Daniels sobre las palabras del hombre que miró a la hija pequeña de la actriz, que estaba en el asiento trasero del vehículo y dijo: “Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre”.

“He was like, ‘wow, you are special. You remind me of my daughter.’” –Stormy Daniels says of her conversation with Mr. Trump the night they met. pic.twitter.com/Mj52gSoDbH

La actriz recordó que se quedó muy nerviosa y a partir de ese momento tuvo miedo por su seguridad y la de su familia, así que cuando el abogado del magnate la buscó para ofrecerle un acuerdo a cambio de su silencio, ella no dudó ni un momento en firmar el pacto a cambio de 130,000 dólares.

Precisamente la cantidad por la que firmó, dice que es su principal prueba de que en ese momento no estaba buscando un negocio, sino solo pensaba en mantenerse a salvo: “Creo que el hecho de que ni siquiera negocié, simplemente dije rápidamente sí a este muy, ya sabes, estricto contrato. Y lo que la mayoría de la gente estará de acuerdo conmigo es que es un número extremadamente bajo. Es toda la prueba que necesito”.

De acuerdo con CBS, 15 meses después de que ella firmó el acuerdo de no divulgación, en enero de 2018 el Wall Street Journal publicó esta historia, citando fuentes anónimas, diciendo que el abogado de Trump, Michael Cohen, le había pagado por su silencio. Sin embargo, Daniels asegura que ella no fue la fuente de esa historia. Pero una vez que fue publicada, dice que fue presionada por su exabogado y exgerente de negocios para firmar declaraciones que Michael Cohen hizo públicas, negando que hubiera tenido una aventura con Trump.

When Donald Trump won the Republican nomination, Daniels says she started getting calls again with offers to tell her story. And she got one offer not to tell her story. Mr. Trump’s attorney Michael Cohen agreed to pay $130K in exchange for signing a non-disclosure agreement. pic.twitter.com/HB98pik8bj

— 60 Minutes (@60Minutes) March 25, 2018