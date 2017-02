Sorprende mensaje pro inmigrante en restaurante de NY (FOTOS)

Desde un pequeño restaurante en Park Slope, Brooklyn se lanza un pequeño gesto de apoyo a la comunidad inmigrante, que se ha vuelto viral y ha conmovido a muchos a través de las redes sociales.

Y es que Mary Emily O’Hara se sorprendió cuando pidió la cuenta de su desayuno el domingo pasado en el restaurante Kiwiana, al leer la frase final de la nota: “Los inmigrantes hacen que América sea grande (también cocinaron y te sirvieron hoy)”.

La colaboradora de NYC News no dudó en publicar la foto de su ticket en su cuenta de Twitter, por lo que rápidamente empezó a ser retuiteada y a recibir cientos de comentarios, acumulando más de 120,000 likes y casi 50,000 retuits en pocas horas.

El chef de Kiwiana, Mark Simmons, dijo al sitio de noticias DNAinfo New York que quiso añadir la nota pro-inmigrante en respuesta a la “ridícula” orden ejecutiva del presidente Donald Trump, de prohibir refugiados y viajeros de siete países mayoritariamente musulmanes. Los trabajadores de Kiwiana provienen de cinco países diferentes, dijo Simmons.

“Añadí ese mensaje al final de los tickets recientemente, para recordar a nuestros clientes que los inmigrantes son a menudo la columna vertebral de la industria de la hospitalidad”, dijo Simmons en un correo electrónico a DNAinfo.

“Normalmente añado pequeñas notas al final del ticket, aunque rara vez son políticas, estamos felices de que las personas lo noten. En general, la retroalimentación ha sido positiva”.

El restaurante, ubicado en Union Street y la Avenida Séptima, sirve cocina inspirada en la Nueva Zelanda de Simmons.

@MaryEmilyOHara @JumpTheRework we’re all immigrants except native Americans….whom we almost wiped out taking their land..nothings changed

@MarkK48930282 More terror attacks are carried out in this country by white conservative Americans than muslims.

— Kita St. Cyr (@kitastcyr) 6 de febrero de 2017