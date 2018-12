Las autoridades lanzaron el viernes una alerta de tsunami en el estado de Alaska después de que se registrara un terremoto de nivel 7.0 en la ciudad de Anchorage, la más grande del territorio, sin que se haya informado de víctimas por el momento.

7.2 earthquake here in Anchorage, Alaska. This is a video my dad took from the Minnesota exit ramp from international. 😰😰 pic.twitter.com/1yOGj3yz9q

