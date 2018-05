La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, casi rompe en llanto el miércoles al ser preguntada por un niño sobre la violencia armada en las escuelas, mientras celebraba su rueda de prensa diaria.

“En mi escuela, recientemente tuvimos un simulacro de cierre por emergencia”, dijo el niño, Benje Choucron, de 13 años.

“Una cosa que afecta la salud mental de los míos y de los demás es la preocupación porque nosotros o nuestros amigos puedan recibir un disparo en la escuela”, continuó Choucron, estudiante de la escuela Marin Country Day School de California.

Ante esta situación, Choucron quiso saber “específicamente” qué había hecho la Administración Trump y qué planea hacer para poder fin a “estas tragedias sin sentido”.

Sanders, de 34 años y madre de tres hijos, le respondió con la voz quebrada.

White House Press Secretary Sarah Sanders got emotional when Benje Choucroun asked a question about school shootings during the daily press briefing. https://t.co/M6g0phO4mI pic.twitter.com/8raggP0Yih

“Creo que siendo niño y, sin duda como padre, no hay nada más aterrador que el hecho de que un niño vaya a la escuela y no se sienta seguro, así que lamento que te sientas así”, dijo la portavoz, tratando de controlar el llanto.

“Esta administración se lo toma en serio y la comisión de seguridad escolar convocada por el presidente se reúne esta semana, nuevamente, una reunión oficial, para analizar las mejores formas de avanzar y cómo podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los niños dentro de nuestras escuelas y para hacer que se sientan seguros y hacer que sus padres se sientan bien al dejarlos” en la escuela, añadió Sanders.

La portavoz había anunciado previamente que precisamente este jueves el presidente, Donald Trump, viajará a Santa Fe (Texas), donde tuvo lugar la última matanza en una escuela secundaria que ha sufrido el país.

WATCH: A child asks White House Press Sec. Sarah Sanders about having to worry about getting shot at school, and Sanders becomes choked up as she responds. pic.twitter.com/BTgcvOKWEH

— MSNBC (@MSNBC) May 30, 2018