Rudy Giuliani se une a equipo legal que defiende a Trump en investigación por la trama rusa

Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, informó que se unió al equipo legal que defiende al presidente Donald Trump en la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

“Lo hago porque espero que podamos negociar el fin de esto por el bien del país y porque tengo gran aprecio por el presidente y por Bob Mueller (fiscal especial para la investigación del caso)”, dijo Giuliani, según recoge The Washington Post.

The hiring of Rudy Giuliani to President Trump's legal team comes as allies of the president are concerned another of his personal lawyers, Michael Cohen, could flip. @MajorCBS reporting. https://t.co/ZK2NLtV3tR pic.twitter.com/HRNwLzB8B7

— CBS News (@CBSNews) April 19, 2018