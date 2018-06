Con los puños al aire y un insulto al presidente Donald Trump, Robert De Niro logró una amplia ovación del auditorio durante la entrega de los premios Tony el domingo en Los Ángeles.

El director de cine no se anduvo con ironías y espetó sin preámbulos: “¡A la mierda Trump!”, despertando una de las mayores ovaciones de la noche.

De Niro ha expresado abiertamente su rechazo al mandatario estadounidense en ocasiones anteriores. El mes pasado dijo que si Trump acudiera a uno de los restaurantes Nobu, que el cineasta regenta junto al chef japonés Nobuyuki Matsuhisa, él se saldría del establecimiento.

La noche de los premios Tony cerró con el triunfo de la obra “The Band’s Visit”, que se convirtió en la ganadora de la edición 72 de los premios al lograr 10 de los 11 galardones a los que aspiraba, entre ellos el de mejor musical.

No lo tenía fácil, y es que competía con tres musicales basados en películas muy famosas: “SpongeBob SquarePants” -que se conformó con una estatuilla-, “Frozen” y “Mean Girls”, que se fueron de vacío.

“The Band’s Visit”, que narra la historia de una banda de músicos egipcios que aterriza por error en Israel, también está basada en una película, en este caso mucho menos conocida, y consiguió recalar en Broadway tras estrenarse con éxito fuera del circuito comercial.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el actor de origen árabe Ari’el Stachel recogió su estatuilla al mejor actor de reparto por “The Band’s Visit” y agradeció la oportunidad de interpretar un personaje de su raza en una plaza como Broadway, algo que “jamás” imaginó que ocurriría.

“Mis padres están aquí esta noche. He evitado ir a muchos eventos con ellos porque durante muchos años he intentado no parecer de Oriente Medio. Y después de los atentados del 11 de septiembre fue muy muy difícil para mí, y me escondí y me perdí muchísimos eventos especiales con ellos”, balbuceó.

La otra ganadora de la noche fue “Harry Potter and The Cursed Child”, que sumó seis estatuillas, entre ellas la de mejor obra, demostrando que los 68 millones de dólares que costó montarla -y que la convirtieron en la más cara de la historia de Broadway- habían sido bien invertidos.