Revelan contenido de la carta que Obama dejó a Trump el día del traspaso (FOTO)

El expresidente Barack Obama quiso hacer reflexionar a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, sobre la importancia de preservar la democracia o el “indispensable” liderazgo estadounidense en el mundo en la carta que dejó en el Despacho Oval el día del traspaso de poder y que fue divulgada hoy.

La carta que dejó Obama a Trump en el Despacho Oval el pasado 20 de enero, día de la investidura del nuevo presidente, fue difundida en primer lugar por la cadena CNN y contiene varias “reflexiones” del ahora expresidente sobre sus ocho años de mandato.

Sobre ejercer la presidencia de EE.UU., Obama (2009-2017) señala en la carta que es un cargo “único, sin un claro plan de acción para el éxito”.

“El liderazgo estadounidense en este mundo es realmente indispensable. Depende de nosotros, a través de la acción y el ejemplo, mantener el orden internacional que se ha expandido ininterrumpidamente desde el final de la Guerra Fría, y del que depende nuestra propia riqueza y seguridad”, explica Obama.

Exclusive: In the letter Obama left for Trump on Inauguration Day, he laid out four points of advice. Read it here https://t.co/yxJBsNJsVs pic.twitter.com/w6CQF6Kmdg

— CNN Breaking News (@cnnbrk) 3 de septiembre de 2017