Estados Unidos enviará “varios miles” de soldados más a la frontera sur para ofrecer apoyo adicional al Departamento de Seguridad Nacional, dijo el martes el secretario de Defensa interino Pat Shanahan.

Los soldados serán utilizados principalmente para instalar barreras de alambre adicionales, y ofrecer un nuevo sistema de vigilancia y monitoreo móvil en la zona fronteriza, agregó. Los planes indican que se instalarán 240 kilómetros (150 millas) más de alambre de púas, principalmente en los huecos entre los puertos de entrada.

Todavía no es claro cuántos de los aproximadamente 2,400 soldados que actualmente trabajan en la misión fronteriza regresarán a casa sin ser reemplazados, pero el Pentágono calcula que el número total de soldados desplegados en los próximos meses superará los 4,000.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) “nos ha pedido apoyarlos con alambre de púas adicional y mayor capacidad de vigilancia, y respondimos con cuántas personas se necesitarían, los tiempos y combinación de personas para apoyar eso”.

Honored to host @NATO Secretary General @JensStoltenberg today & highlight the importance of the most successful and most powerful military alliance in human history. We discussed shared contributions & ensuring continued readiness. The United States is with NATO 100%. pic.twitter.com/RPucS0vR09

— Acting SecDef Pat Shanahan (@DepSecDef) January 29, 2019