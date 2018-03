Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a un guatemalteco identificado como Erick Lucas, a quien esposaron y arrastraron sin importarles que sus hijas de 2 y 3 años estuviesen aferradas a sus piernas.

La dramática acción ocurrió ante los ojos de la esposa de Erick, Jaqueline de La Cruz, quien también fue detenida en Memphis, Tennessee, indicó a MundoHispánico.

El martes por la mañana, Jaqueline y Erick, quienes viven en Mississippi, viajaron hasta las oficinas de ICE en Memphis para realizar un chequeo de rutina.

Como es un procedimiento que efectúan desde hace tiempo, decidieron llevar a sus hijas Violet, de 2 años, y Camila de 3; esta última es sordomuda. Sin embargo, lo que enfrentaron ese día cambió sus vidas por completo, dijeron.

“Fue horrible”, exclamó Jaqueline, guatemalteca de 26 años, quien desde 2014 reside en Estados Unidos.

“Los oficiales lo sacaron arrastrado, mientras mis niñas lloraban prendidas de sus piernas. No lo querían dejar ir”, relató.

Erick fue puesto en proceso de deportación, y ella fue liberada más tarde por no tener con quién dejar a sus pequeñas, manifestó.

“A mí también me querían deportar. Hasta me preguntaron si podía buscar una niñera para dejar a mis hijas”, comentó visiblemente afectada.

Los agentes dejaron en libertad a de La Cruz, pero le exigieron abandonar el país en seis meses.

MundoHispánico contactó a ICE para obtener una respuesta sobre estas acusaciones, y su vocero Thomas Byrd, solo dijo que están trabajado para emitir un comunicado. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se recibió ningún mensaje.

La detención de Erick fue confirmada de manera independiente por MundoHispánico en el sistema de localización de la agencia federal, gracias a los datos proporcionados por su esposa.

En el sistema de ICE, se indica que Erick permanece arrestado en un centro penitenciario de inmigración en Mason, Tennessee.

Como si fuera poco lidiar con el problema de deportación de su esposo, de La Cruz dijo que ahora se debe armar de valor para sacar adelante a sus dos hijas.

Con maletas en mano y luego de retirar a su hija Camila de la escuela, de La Cruz se mudó a la casa de una activista local en Memphis, donde espera recibir ayuda y estar más cerca de la prisión donde está recluido su esposo.

“Ahora me toca ver cómo resolver con la renta y hacerme cargo de los carros. Yo no me quiero ir”, manifestó la guatemalteca mientras acomodaba sus maletas en la residencia.

Activistas proinmigrantes en Tennessee han advertido sobre la difícil situación por el tema migratorio en el estado, especialmente con quienes se presentan a realizar chequeos de inmigración.

“Es peligroso ahorita ir hacer un ‘check in’ sin un abogado. No es que el abogado lo va a frenar, pero puede quedar un testigo, o a lo mejor ICE se frenaría un poco”, comentó Mauricio Calvo, director de la organización Latino Memphis.