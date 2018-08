El expresidente Barack Obama había prometido aprovechar su capital político con vistas a las elecciones intermedias de noviembre próximo. Este miércoles anunció su apoyo a 81 candidatos demócratas en 13 estados del país, con énfasis en los que son jóvenes y de diversidad étnica, y solo 3 latinos están en la lista.

En un comunicado, Obama dijo que respalda públicamente a aspirantes a gobernador, senadores federales y legisladores estatales. Los candidatos incluyen nombres conocidos y políticos en ascenso.

Today I’m proud to endorse such a wide and impressive array of Democratic candidates – leaders as diverse, patriotic, and big-hearted as the America they’re running to represent: pic.twitter.com/gWzalQhFas

— Barack Obama (@BarackObama) August 1, 2018