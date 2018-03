Barack Obama y Netflix estarían negociando un acuerdo para que el expresidente de Estados Unidos y su esposa Michelle produzcan programas en exclusiva para la plataforma de streaming.

La propuesta de acuerdo fue reportada el viernes por el diario The New York Times, que citó a fuentes familiarizadas con las discusiones que no fueron identificadas.

Netflix no respondió de inmediato a una petición de comentarios. La portavoz de Obama, Katie Hill, declinó pronunciarse sobre la noticia.

Un destacado asesor del exdirigente, Eric Schultz, dijo en un comunicado a The Associated Press que los Obama creen en el poder que tienen las historias para inspirar a los demás.

La pareja sigue explorando nuevas vías para ayudar a los demás a compartir sus vivencias, agregó Schultz.

Según el reporte de New York Times, Obama no tendría intención de utilizar su espacio en Netflix para responder directamente al presidente Donald Trump o a las críticas conservadoras.

Obama y Netflix

El expresidente no ha ocultado su gusto por Netflix. De hecho, en diciembre de 2014, en un encuentro en la Casa Blanca con el consejero delegado de Netfilx, Reed Hastings, el presidente bromeó sobre la posibilidad de que le pudieran entregar por adelantado los episodios después de que este último le ofreciera hacer un cameo en el programa que protagonizaba Kevin Spacey.

El actor encarnaba al maquiavélico Frank Underwood que empieza la segunda entrega de House of Cards como vicepresidente de EE.UU. después de un laborioso plan para ascender al cargo relatado en la primera temporada.

“Consigue que se hagan muchas cosas”, dijo Obama de Underwood el año pasado, “ojalá las cosas fueran tan despiadadamente eficaces”, añadió.