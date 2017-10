O.J. Simpson sale de prisión después de 9 años

O.J. Simpson quedó en libertad el domingo, después de pasar nueve años en prisión por un robo a mano armada, que le ocasionó al exastro de la NFL la larga condena de la que se había salvado años atrás, cuando fue hallado inocente del homicidio de dos personas, incluida su exesposa.

Simpson fue liberado a las 12:08 a.m. (0808 GMT) del Centro Correccional Lovelock en el norte de Nevada, informó a The Associated Press la portavoz de prisiones estatales, Brooke Keast. Dijo que desconocía a dónde se había dirigido Simpson tras su liberación, y añadió que una persona no identificada se llevó al preso liberado en un automóvil.

“No tengo información alguna sobre a dónde va él”, dijo Keast, quien observó el momento en que Simpson, vestido con pantalones y chaqueta de mezclilla, así como con una gorra de béisbol, firmó documentos antes de su liberación.

El departamento de Keast emitió en las redes sociales un breve video, en que un empleado de la cárcel pide a Simpson abandonar las instalaciones.

“OK”, responde la exestrella del fútbol americano, antes de salir por una puerta. Tras un corte, se muestra la escena nocturna de una calle, al parecer ubicada en el exterior de la prisión.

Tom Scotto, un amigo cercano de Simpson que vive en Naples, Florida, dijo por mensaje de texto que estaba con el exdeportista después de su liberación. Scotto no dijo a dónde irían y tampoco comentó si su hermana Shirley Baker o la hija de él, Arnelle Simpson, ambas residentes de California, estaban con Simpson.

Los tres estuvieron en la audiencia de libertad condicional en julio, en la misma prisión donde Simpson cumplió su condena y fue liberado en el primer día en que esto era posible, de acuerdo con lo determinado por una junta de libertad condicional.

Simpson había dicho que quería regresar a Florida, donde vivió antes de su condena por robo a mano armada en Las Vegas. La sentencia siguió a una confrontación que tuvo en septiembre de 2007 con dos vendedores de artículos coleccionables deportivos.

Pero funcionarios penitenciarios de la Florida dijeron que no se presentaron documentos en ese estado. Añadieron que el departamento estatal de justicia no está de acuerdo con que Simpson resida ahí.

El abogado de Simpson, Malcolm La Vergne, no respondió de inmediato a un mensaje en que se le solicitaban declaraciones. Tampoco lo hizo el capitán Shawn Arruti, encargado de casos de libertad condicional.

Keast dijo que la liberación, a medianoche, se decidió para evitar que se captara la atención de la prensa. La prisión se ubica unos 145 kilómetros (90 millas) al oriente de Reno, Nevada.

“Necesitábamos hacer esto para garantizar la seguridad pública y para evitar cualquier incidente posible”, añadió Keast, quien habló por teléfono desde Lovelock.

En julio, una audiencia de libertad condicional concedió este beneficio a Simpson, de 70 años. A diferencia de la última vez en que salió libre, hace 22 años, enfrentará varias restricciones _hasta cinco años de libertad supervisada.

Y difícilmente escapará del escrutinio público, como el otrora héroe deportivo, personalidad de la TV e incluso estrella cinematográfica, que después fue señalado como presunto asesino y ladrón convicto de reliquias relacionadas con su carrera.

Simpson se había dicho ansioso por estar con su familia, comer un filete o mariscos y regresar a la Florida, de acuerdo con declaraciones recientes de LaVergne. Deseaba también comprar un iPhone y acostumbrarse al uso de la nueva tecnología.

En un caso por separado, Simpson fue absuelto en 1995 por el asesinato de su exesposa y un amigo de ella.