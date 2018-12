Cierre de gobierno está cerca. La Cámara Baja y el Senado levantaron hoy sus respectivas sesiones ante la falta de acuerdo presupuestario, abocando así al Gobierno a un nuevo cierre parcial administrativo después de la próxima medianoche, cuando se agoten los fondos actuales.

La negociación entre republicanos y demócratas había llegado a un punto muerto a raíz de la exigencia del presidente, Donald Trump, de que el proyecto de presupuestos incluye una partida de más de 5,000 millones de dólares para el muro fronterizo.

De hecho, los dos partidos alcanzaron el jueves un acuerdo que no incluía fondos para el muro, pero Trump decidió vetarlo.

Ante la falta de acuerdo para incorporar los fondos para el muro, las cámaras levantaron hoy sus sesiones y las volvieron a convocar para mañana, sábado, al mediodía, cuando el cierre administrativo o “shutdown” ya será un hecho.

Se tratará del tercer cierre parcial administrativo de Trump este 2018, después de uno de tres días en enero y otro que apenas duró unas horas en febrero.

Esta vez, el presidente ha anunciado que está dispuesto a enfrentar un cierre largo a cambio de obtener sus demandas.

Trump ve esta negociación como su última oportunidad para obtener fondos para el muro fronterizo, su gran promesa electoral, ya que en enero los demócratas tomarán el control de la Cámara Baja y podrán bloquear la financiación de la barrera en ambas cámaras.

De este modo se hizo efectiva la advertencia que Trump hizo la semana pasada a los líderes demócratas en el Congreso, de que provocaría “orgulloso” un nuevo cierre parcial administrativo si de financiar el muro se trataba.

Hoy, Trump auguró además que, de producirse, el cierre “durará por un periodo largo de tiempo”.

Presionado debido al plazo de medianoche para evitar un cierre parcial del gobierno, el presidente Donald Trump dijo el viernes que un cierre se prolongaría por “mucho tiempo” y aseguró que los demócratas del Congreso asumirían la responsabilidad si no le dan fondos para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Hace solo una semana, Trump dijo que se sentiría “orgulloso” de cerrar el gobierno, que ahora controlan los republicanos, en nombre de la seguridad fronteriza. “Tomaré el manto. Yo seré el que lo apague “, afirmó.

Pero con la disminución del tiempo antes de la hora límite de la medianoche, Trump intentó replantear el debate y hacer que los demócratas ayuden a salir de lo que parece un callejón sin salida que amenaza a cientos de miles de trabajadores federales en la víspera de las vacaciones de fin de año.

El presidente exhortó al líder republicano del Senado a obtener suficientes votos demócratas para enviar un plan aprobado por la Cámara de Representantes a la Casa Blanca, aunque es casi seguro que la medida sea rechazada en el Senado.

“El senador Mitch McConnell debería luchar por el muro y la seguridad de la frontera tan duro como luchó por cualquier cosa. Necesitará los votos demócratas, pero como se ha visto en la Cámara, pasan cosas buenas. Si suficientes demócratas no votan, ¡será un cierre demócrata! ”, Tuiteó.

Senator Mitch McConnell should fight for the Wall and Border Security as hard as he fought for anything. He will need Democrat votes, but as shown in the House, good things happen. If enough Dems don’t vote, it will be a Democrat Shutdown! House Republicans were great yesterday!

Al mismo tiempo, Trump dijo que esperaba que los demócratas “probablemente voten en contra de la seguridad fronteriza y el muro a pesar de que saben que DESESPERADAMENTE SE NECESITA. Si los demócratas votan no, se producirá un cierre que durará mucho tiempo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen!”

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018