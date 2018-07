El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó una ley que prohíbe fumar en playas públicas y parques del estado.

Today I signed legislation to ban smoking on New Jersey beaches. I am committed to protecting our environment and public health while preserving the quality of our public beaches & parks.https://t.co/CdIehLPN9R pic.twitter.com/9Jk2cMvLXa — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) July 20, 2018

“Las playas y parques de Nueva Jersey ahora estarán libres de humo”, dijo el senador Steve Sweeney, ponente de la legislación junto a los otros senadores estatales Vin Gopal y Bob Smith.

Según los legisladores, esta ley ayudará a que la costa de Nueva Jersey sea más limpia y saludable.

“Los visitantes a las playas y a nuestros parques podrán disfrutar de las hermosas atracciones naturales sin colillas de cigarrillos y humo de segunda mano. Los peligros del tabaco son bien conocidos por los fumadores y por aquellos expuestos al humo ambiental. Esto ayudará a eliminar los daños del tabaquismo al medio ambiente y a la salud de todos”, subrayó Sweeney en un comunicado del Senado de Nueva Jersey.

This is a perfect day and a great location to do what we are doing – making New Jersey’s beaches and parks cleaner, healthier and more enjoyable. pic.twitter.com/8qQ33cyHnW — Steve Sweeney (@NJSenatePres) July 20, 2018

La nueva legislación actualiza la Ley de aire libre de humo del 2005, que declara que el humo de tabaco constituye un peligro para la salud de la mayoría de los no fumadores.

La prohibición no incluye estacionamientos adyacentes a playas y a parques.

Igualmente, la ley permitirá a las ciudades designar un espacio de 15 por ciento de una playa para poder fumar.

La ley firmada por el Gobernador también estipula un régimen de sanciones.

Una violación significaría una multa de 250 dólares por la primera infracción, 500 por la segunda y 1,000 por cada ofensa subsiguiente.

Los filtros de cigarrillos están entre los principales tipos de basura recogidos en las playas, según defensores del medio ambiente.

Today is an incredible day for the State of New Jersey. We were honored to join @GovMurphy in Long Branch to sign into law a bill banning smoking on our pristine beaches. Beachgoers deserve a clean and safe day at the shore. Thank you to everyone who made this day possible! pic.twitter.com/s3j3Taicjc — Houghtaling & Downey (@NJLD11) July 20, 2018

El Senado de Nueva Jersey citó que en 2017 se recogieron 25,000 filtros de cigarrillos de las playas del estado.

En Estados Unidos, más de 300 comunidades costeras han prohibido fumar, de acuerdo con la Fundación ‘American Nonsmokers Rights’.

