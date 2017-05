Mujer habría encerrado a sus hijos en maletero de auto mientras compraba en Walmart

La policía arrestó en Utah a una mujer que presuntamente encerró a sus hijos en el maletero del auto mientras compraba en una tienda Walmart, informó un periódico local.

Tori Lee Castillo, de 39 años, fue detenida y acusada de abuso infantil luego de que las autoridades encontraran a sus niños, de 2 y cinco años, encerrados en el vehículo, según Deseret News.

