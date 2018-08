Muere John McCain: 5 datos sobre la vida del senador republicano

Este sábado falleció a los 81 años de edad el senador republicano John McCain (1936-2018), tras batallar durante más de un año contra un agresivo tumor cerebral.

McCain se convirtió en uno de los más firmes opositores a las políticas del presidente Donald Trump, que recibió el apoyo del partido Republicano para convertirse en el 45º presidente de los Estados Unidos.

Al igual que su abuelo y su padre, John McCain se alistó en las fuerzas militares de Estados Unidos.

El 26 de octubre de 1967 su avión fue derribado sobre Hanoi, durante la Guerra de Vietnam.

Fue prisionero de guerra por cinco años y medio, laspo durante el cual fue sometido a fuertes torturas físicas y mentales.

Durante su tiempo como prisionero, fue sometido a confinamiento solitario durante dos años. En ese lapso fue colgado con cuerdas que mantenían sus brazos detrás de él.

En ese período, intentó suicidarse dos veces, reseñó The New York Times.

Rechazó en varias ocasiones ser liberado para mantener su honor, evitar un golpe propagandístico enemigo y no desmoralizar a sus compañeros de prisión.

Luego de varios métodos de tortura, finalmente se quebró y firmó una “confesión” que ningún sector de Estados Unidos creyó, de acuerdo con The New York Times.

Producto de las torturas, quedó discapacitado permanentemente: era incapaz de levantar los brazos por encima de la cabeza.

Después de retirarse de la Marina, John McCain incursionó en política en Arizona. Desde allí ganó dos mandatos en la Cámara de Representantes del Congreso, de 1983 a 1987; y seis períodos en el Senado, hasta su muerte.

Gracias a sus gestiones, en 1995 Estados Unidos y Vietnam normalizaron sus relaciones diplomáticas.

Aspiró en dos ocasiones a ocupar la Casa Blanca. En el 2000, perdió la nominación republicana frente a George W. Bush, quien posteriormente ganaría la Presidencia.

En 2008, se hizo con la candidatura presidencial republicana, pero fue derrotado en las elecciones por Barack Obama.

McCain era considerado un rebelde e inconformista, que en varias ocasiones desafió a los líderes del partido republicano al moverse de la derecha a la izquierda en apoyo de los demócratas.

Fue una de las voces más críticas de las promesas y las políticas de Donald Trump: se opuso a su designada para directora de la CIA debido a su utilización de la tortura; calificó su política inmigratoria de tolerancia cero como una afrenta a la decencia del pueblo estadounidense; y denunció la cumbre Trump-Putin en Helsinki como uno de los desempeños más vergonzosos de un presidente estadounidense.

The administration’s current family separation policy is an affront to the decency of the American people, and contrary to principles and values upon which our nation was founded. The administration has the power to rescind this policy. It should do so now.

— John McCain (@SenJohnMcCain) June 18, 2018