Mire quién se ‘burló’ de Trump tras fallo de la Corte

El gobernador del estado de Washington Jay Inslee respondió al tuit que el presidente Donald Trump publicó después que una corte federal de apelaciones se negó a reinstaurar su decreto sobre restricciones migratorias.

Trump tuiteó “: Los veo en la corte. La seguridad de nuestra nación está en juego”.

En respuesta, Inslee dijo “”Sr. Presidente, lo acabamos de ver en la corte, y lo vencimos”.

We’ve seen how the temporary restraining order has helped reunite families and allowed people to come home and do their jobs. pic.twitter.com/8c9nsCvkoL

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) 10 de febrero de 2017