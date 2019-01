El frío arrecia cada vez más en Estados Unidos y decenas de estados se preparan para garantizar la seguridad bajo lo que pueden ser condiciones mortales. En su caso, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró estado de emergencia debido a las temperaturas peligrosamente bajas que se apoderan de la región.

Whitmer firmó la declaración el lunes por la noche y la estará presentando con el Secretario de Estado a primera hora del martes por la mañana.

“Estoy declarando un estado de emergencia para responder a los impactos de las temperaturas extremas del frío. Mantener a los residentes de Michigan seguros durante este tramo de temperaturas peligrosamente frías es nuestra prioridad”, escribió la gobernara a través de Twitter.

I am declaring a state of emergency to respond to the impacts of the extreme cold temperatures. Keeping Michiganders safe during this stretch of dangerously cold temperatures is our priority. pic.twitter.com/DBLvA2sgW7

— Governor Gretchen Whitmer (@gretchenwhitmer) January 29, 2019