Michelle Obama promoverá inscripción de votantes: “Hay mucho en juego”

Michelle Obama anunció este lunes la celebración de una semana de eventos orientados a que más estadounidenses se inscriban como votantes, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Con motivo del 53 aniversario de la Ley de Votación promulgada en 1965, la ex primera dama de Estados Unidos exhortó a participar en los eventos y registrarse para poder votar.

The Voting Rights Act makes our democracy stronger, giving every American, from all walks of life, the right to vote. But the work is far from finished. Join me and @WhenWeAllVote for a Week of Action to get folks registered and ready to spread the word. https://t.co/C4obhrVHLp https://t.co/aAb1dS80Yv

“Con tanto en juego en nuestro país, quedarse al margen no es una alternativa”, dijo Michelle Obama en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Los eventos se realizarán del 22 al 29 de septiembre y estarán a cargo de la organización no partidista Cuando Todos Votamos (When We All Vote, en inglés), de la que Michelle Obama es copresidenta.

La ex primera dama estadounidense anunció que los integrantes de la organización viajarán por el país para registrar a personas para que puedan votar en las elecciones de medio término en noviembre.

Los demócratas esperan capitalizar el descontento hacia el presidente Donald Trump y arrebatarles el control del Congreso a los republicanos.

Los eventos más distintivos se realizarán en 12 ciudades, entre ellas Detroit, Los Ángeles, Miami, Chicago y Nueva York.

To honor the progress we’ve made together on the anniversary of the #VotingRightsAct, we’re announcing the #WhenWeAllVote Week of Action! Attend an event or host your own this September: https://t.co/92nuLHTsuZ pic.twitter.com/aKl4Qx5PrF

— When We All Vote (@WhenWeAllVote) August 6, 2018