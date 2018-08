El abogado Michael Avenatti, que ha ganado relevancia nacional en los últimos meses por representar a la actriz porno Stormy Daniels en su demanda contra el presidente Donald Trump, está considerando postularse a la Presidencia de Estados Unidos por el partido Demócrata.

En declaraciones a los medios en Iowa, Avenatti afirmó que piensa “seriamente” aspirar a ocupar la Casa Blanca.

“Estoy explorando seriamente una carrera por la presidencia de los Estados Unidos”, señaló al Des Moines Register.

El abogado de Stormy Daniels declaró que el partido Demócrata necesita un líder que haga frente a Trump.

“Hay un gran apetito dentro del partido por un luchador. Para muchos, probablemente yo puedo ser ese individuo”, dijo Michael Avenatti.

Anyone that thinks the Dem party can nominate another career politician like the other 16/17 Trump beat in 2016 and defeat him in 2020 is kidding themselves. What makes you think #18 is going to be different? All the experience in the world means nothing unless you can beat him.

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) August 10, 2018