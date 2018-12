El estadounidense Alan Dale Covington es señalado de haber atacado a padre e hijo inmigrantes, luego de haber dicho ” quiero matar a un mexicano”. Sin embargo, no está siendo acusado de un delito de odio, según The Salt Lake Tribune.

Covington, de 50 años, enfrenta dos delitos graves de agresión, además de cargos por armas y drogas. Covington fue arrestado la semana pasada después de presuntamente amenazar y atacar a padre e hijo en un taller mecánico en Salt Lake City. Está acusado de gritar “Odio a los mexicanos” y “Estoy aquí para matar a un mexicano” antes de atacar a Luis Gustavo López, de 18 años, y a su padre, José López.

Alan Covington's attack on Luis Lopez, @RobertGehrke says, may be the most cut-and-dry example of a hate crime.

"But thanks to callousness and cowardice of the Utah Legislature, Covington won’t face a state-level hate-crime enhancement. It’s impossible."https://t.co/VN59r0m6Yr

— The Salt Lake Tribune (@sltrib) December 2, 2018