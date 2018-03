Memo sobre Trump: AP se entera que McCabe guardó el documento

Un memo sobre Trump que conservó Andrew McCabe, un ex subdirector del FBI ahora despreciado por el presidente, ha originado una nueva controversia en Washington. McCabe conservó memorandos personales que detallan interacciones con el mandatario que fueron entregados a la fiscalía especial y son similares a las notas compiladas por el otrora titular despedido de la agencia, James Comey, se ha enterado The Associated Press.

Los memorandos podrían ser un factor en la investigación del fiscal especial Robert Mueller en momentos en que su grupo de colaboradores investiga los vínculos del equipo de campaña de Trump con Rusia y una posible obstrucción de la justicia.

Los memorandos de McCabe incluyen detalles de sus interacciones con el presidente, según una persona con conocimiento directo de la situación que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre los documentos. En los documentos también se habla de las diversas conversaciones que tuvo con Comey, quien conservó notas sobre las reuniones con Trump que lo desconcertaban.

Aunque se desconocen los contenidos precisos, los memorandos posiblemente podrían sustanciar la afirmación de McCabe de que fue difamado por una Casa Blanca que según él había declarado la “guerra” al FBI y a la investigación de Mueller. Casi con certeza contienen, como los memorandos de Comey, detalles no revelados previamente sobre los encuentros entre el gobierno de Trump y el FBI que podrían ser de interés para Mueller.

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018