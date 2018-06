El máximo tribunal de Nueva York rechazó la última petición del presidente Donald Trump para retrasar una demanda por difamación presentada en su contra por una exconcursante de “The Apprentice”, quien lo acusó de manoseo y besos indeseados.

Trump quería que se congelara la demanda de Summer Zervos, mientras que un tribunal de apelaciones de segunda instancia sopesa su solicitud de desestimarla o posponerla hasta después de su presidencia.

Pero la jueza del estado de Nueva York, Jennifer Schecter, dictaminó que la demanda por difamación presentada por Zervos contra el presidente puede continuar.

La abogada de Zervos, Mariann Wang, dice que espera continuar con el caso “y exponer la verdad”.

