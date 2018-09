El veterano periodista Bob Woodward dijo que el secretario estadounidense de Defensa Jim Mattis y el jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly “no dicen la verdad” cuando niegan haber dicho citas incendiarias sobre el presidente Donald Trump en su nuevo libro, “Fear” (“Miedo”).

Kelly es citado diciendo que Trump es “un idiota”, mientras que Mattis habría dicho que Trump tiene la comprensión de “un alumno de quinto o sexto grado”. Ambos funcionarios niegan haber hecho las declaraciones.

“El libro de Woodward es una Broma. Solo otro ataque contra mi, en una lluvia de ataques, usando fuentes desacreditadas anónimas y sin nombrar”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts – and our country is doing GREAT!

