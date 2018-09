Marco Rubio: ¿Quién y por qué lo insultan en video viral?

El senador republicano Marco Rubio tuvo un acalorado encuentro el miércoles con Alex Jones, un locutor estadounidense de corte conservador, a quien advirtió “que él mismo se haría cargo de él” luego de que el comentarista interrumpió una entrevista televisiva para preguntarle sobre su presunto sesgo político contra conservadores en las redes sociales, informa Político.

El incidente ocurrió afuera del recinto donde un comité del Senado llevaba acabo audiencias con los ejecutivos de Facebook y Twitter sobre la presunta responsabilidad de las compañías en la creación de cuentas falsas y sesgo percibido en las plataformas, detalla el medio.

Alex Jones was heckling Marco Rubio at a press gaggle in a Senate hallway. He patted Rubio on the shoulder.

Rubio: Don't touch me. You're not going to get arrested, I'll take care of you myself. pic.twitter.com/CoZZIj9T8J

— jordan (@JordanUhl) September 5, 2018